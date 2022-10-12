Супруга Карла III получит корону

8 сентября ушла из жизни королева Великобритании, Елизавета II. Теперь место на троне занял ее сын, принц Чарльз, который уже именуется как Карл III. Его коронуют в первую субботу мая 2023 года. Однако в этот день произойдет еще одно событие — супругу Карла III признают королевой-консортом, а также Камилле Паркер-Боулз вручат корону. Во дворце уже сообщили о том, что: «На церемонии Его Величество король Чарльз III будет коронован вместе с королевой-консортом».
Интересно, что Камилла Паркер-Боулз станет первой королевой-консортом, которую коронуют в Вестминстерском аббатстве. Похожее событие произошло в 1937 году, когда Георг IV вступал на престол. Тогда его супругу Елизавету назначили в качестве королевы-консорта. А вот избранник королевы Елизаветы II принц Филипп коронован не был. Он считался супругом королевы, но не королем-консортом. Кстати, избранники королев никогда еще не короновались, а получали звание «принц-консорт» или «консорт королевы».
Кстати, Карл III отказался от помпезной коронации, урезав количество гостей с 8 тысяч до 2. Кроме того, он не будет принимать золотые слитки во время церемонии. Король хочет ввести новые порядки для того, чтобы быть современнее, а также приблизиться к народу. Кроме того, он хочет сделать это событие не столь затратным, как известно, экономика Европы, в том числе Британии, испытывает не лучшие времена. Также изменения потерпят и другие сферы. Например, декор — бархатные стулья со времен Елизаветы III заменят на стандартные кресла. А членам высшего дворянства можно будет появиться на церемонии в костюмах в стиле casual, а не в официальных.