Супруга Карла III получит корону

8 сентября ушла из жизни королева Великобритании, Елизавета II. Теперь место на троне занял ее сын, принц Чарльз, который уже именуется как Карл III. Его коронуют в первую субботу мая 2023 года. Однако в этот день произойдет еще одно событие — супругу Карла III признают королевой-консортом, а также Камилле Паркер-Боулз вручат корону. Во дворце уже сообщили о том, что: «На церемонии Его Величество король Чарльз III будет коронован вместе с королевой-консортом».

Фото: New Magazine New Magazine

Интересно, что Камилла Паркер-Боулз станет первой королевой-консортом, которую коронуют в Вестминстерском аббатстве. Похожее событие произошло в 1937 году, когда Георг IV вступал на престол. Тогда его супругу Елизавету назначили в качестве королевы-консорта. А вот избранник королевы Елизаветы II принц Филипп коронован не был. Он считался супругом королевы, но не королем-консортом. Кстати, избранники королев никогда еще не короновались, а получали звание «принц-консорт» или «консорт королевы».