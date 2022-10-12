В "Артеке" усилят меры безопасности по сопровождению и перемещению детей

Меры безопасности при сопровождении и перемещении детей в международный детский центр "Артек" после взрыва на Крымском мосту будут усилены. Об этом ТАСС в среду сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Дополнительные меры однозначно будут приниматься в плане безопасности, особенно если это в момент перемещения детей, сопровождения, то есть усиления мер безопасности. Что касается иных форм, пока про это речи не идет", - сказала она.
На Крымском мосту в минувшую субботу был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал это терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы. Как ТАСС в среду сообщили в Центре общественных связей ФСБ, организатором выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По последним данным, жертвами теракта стали четыре человека.
"Артек" - знаменитый пионерский лагерь СССР, основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Сейчас "Артек" принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию центр, как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.