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WP: Байден просил Зеленского прекратить жаловаться

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Президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что если тот не перестанет говорить, что американской помощи недостаточно, то трудно будет просить деньги для Украины у Конгресса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

По данным издания, Белый дом не устраивают жалобы Зеленского, который неоднократно и публично призывал США и другие западные страны сделать больше для Украины. Байден как коллега-политик понимал, что Зеленский должен действовать решительно, но в частном порядке объяснял ему, что жалобы могут снизить поддержку Украины, отмечается в статье.

Треть энергетической инфраструктуры Украины выведена из строя

В течение двух дней Россия ракетными ударами повредила около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил CNN министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, это первый случай с начала вооруженного конфликта, когда Россия «решительно нацелилась» на энергетическую инфраструктуру Украины. «Мы посылаем сообщение нашим партнерам: нам нужно защищать небо», - заявил он.

Банки улучшили условия оформления карт UnionPay

Российские банки улучшили условия выдачи карт китайской платежной системы UnionPay, снизив их стоимость, изменив программу начисления кешбэка, а также отказавшись от требования показать визу или купленные билеты за границу и бронь отеля. Об этом пишут «Известия».

В кредитных организациях ожидают дальнейшего роста спроса на карты UnionPay. При этом эксперты констатировали, что карты китайской платежной системы, выпущенные российскими банками, все чаще становятся бесполезными за границей из-за угрозы санкций США и ЕС. В частности, проблемами оплаты по ним туристы сталкиваются в Испании, Чехии и на Кипре, также карты UnionPay могут перестать работать в Болгарии.

В России дорожают книги

Цены на книги в России с января по сентябрь выросли в среднем на 15-20% из-за трудностей в отрасли, вызванных в том числе и использованием импортного оборудования. Об этом рассказала РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

По словам эксперта, практически 90% оборудования, на котором в России печатают книги и прессу, произведено в западных странах и практически не поддается импортозамещению, так как запчасти для машин уникальны. «Владельцы типографий опасаются, что вслед за удорожанием книг может начаться снижение спроса на данную продукцию», - отметила Дарья Акимова.

Боррель признал нарушение обещаний НАТО перед Россией

Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые из своих обещаний, данных России, но это не оправдывает того, что сейчас происходит на Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.