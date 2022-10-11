Названы факторы, от которых зависит скорость старения человека

Геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» и доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал от каких факторов зависит скорость старения человека. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Скорость старения зависит от четырех групп факторов. Первая группа – генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет. Третья группа факторов – экологические или средовые. Показано, что жизнь в неблагоприятной экологической обстановке повышает темпы старения. Четвертая группа факторов связана с теми заболеваниями, которые накапливает человек в процессе жизни», – рассказал эксперт.
Прощаев также добавил, что выделить какую-то конкретную группу факторов, которая влияла бы на скорость старения сильнее других, нельзя. По его словам, каждая из этих групп имеет равное влияние на темпы старения.
«Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», – заключил он.
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