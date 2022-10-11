Названы факторы, от которых зависит скорость старения человека

«Скорость старения зависит от четырех групп факторов. Первая группа – генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет. Третья группа факторов – экологические или средовые. Показано, что жизнь в неблагоприятной экологической обстановке повышает темпы старения. Четвертая группа факторов связана с теми заболеваниями, которые накапливает человек в процессе жизни», – рассказал эксперт.