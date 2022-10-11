На «Госуслугах» появилась возможность оформить развод

На портале госуслуг теперь можно подать заявление на развод с помощью приложения «Госключ», сообщили в Минцифры России. При этом, как отмечается, у супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение, затем мужу или жене необходимо посетить ЗАГС лично.

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На «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью «Госключа». Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди обязательных условий при расторжении брака должны быть обоюдное согласие, отсутствие детей младше 18 лет, подтвержденные учетные записи на портале, а также СНИЛС и электронная почта супругов.

Кроме того, как подчеркнули в министерстве, для подписания «Госключом» необходимы загранпаспорт, выданный на 10 лет, а также смартфон или планшет с функцией NFC.

В ведомстве добавили, что если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ.

В министерстве пояснили, что брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, «но не раньше чем через месяц с даты подачи заявления». За это время, пишет ведомство, ситуация может измениться.