В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию граждан

Партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Государственную думу с предложение освобождать от призыва граждан, чьи близкие родственники погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Ура.ру».
Документ с соответствующим законопроектом опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.
«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», – говорится в документе.
Кроме того, родственникам погибших предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы.
Ранее семьям мобилизованных граждан рассказали, как получить отсрочку по кредитам.