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11 октября

В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию граждан

Елена Прошина

Партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Государственную думу с предложение освобождать от призыва граждан, чьи близкие родственники погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Ура.ру».

В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ с соответствующим законопроектом опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.

«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», – говорится в документе.

Кроме того, родственникам погибших предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы.

Ранее семьям мобилизованных граждан рассказали, как получить отсрочку по кредитам.

Общество,Украина,Госдума,
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