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23 минуты назад

«С января по март будет климатическое безумие». Синоптики сказали, к чему готовиться

Primpress

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в различных регионах нашей страны с января по март. По словам метеорологов, с середины зимы по начало весны сразу в нескольких крупных частях страны установится настоящее климатическое безумие. Ситуация с погодой будет значительно отличаться от привычных представлений для этих времен года, а показатели будут бросаться в разные крайности, сообщает PRIMPRESS.

«С января по март будет климатическое безумие»
Фото:  YouTube / Мир2 YouTube / Мир2

Прогноз на несколько зимних месяцев в России и на начало весны дали специалисты Гидрометцентра, то есть фактически главного синоптического ведомства. Долгосрочные прогнозы зачастую оправдываются на 80 и более процентов, а значит, можно говорить о высокой точности таких данных.

Так, синоптики предвещают, что с января на значительной части территории нашей страны будут отмечаться те или иные аномалии погоды. Например, первый месяц года для северных районов Урала и Сибири будет гораздо теплее обычного, то есть стоит ждать отклонения по температурам в сторону увеличения. А на юге Сибири январь, напротив, будет холоднее, чем в прошлом году.

В феврале же, по словам специалистов, ждать тепла не стоит. Наоборот, почти вся Сибирь и западные районы Дальнего Востока окажутся в зоне холодных воздушных потоков, а это значит, что температура будет ниже, чем в 2022 году.

Наконец, климатическое безумие продолжится в этой части страны и в марте. Но аномалии снова примут положительную окраску, то есть в центре Сибири, в Бурятии, Чите, а также Благовещенске температура будет гораздо выше нормы, а значит, людям стоит рассчитывать на очень теплое начало весны.

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