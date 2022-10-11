«С января по март будет климатическое безумие»

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в различных регионах нашей страны с января по март. По словам метеорологов, с середины зимы по начало весны сразу в нескольких крупных частях страны установится настоящее климатическое безумие. Ситуация с погодой будет значительно отличаться от привычных представлений для этих времен года, а показатели будут бросаться в разные крайности, сообщает PRIMPRESS.

Фото: YouTube / Мир2 YouTube / Мир2

Прогноз на несколько зимних месяцев в России и на начало весны дали специалисты Гидрометцентра, то есть фактически главного синоптического ведомства. Долгосрочные прогнозы зачастую оправдываются на 80 и более процентов, а значит, можно говорить о высокой точности таких данных.

Так, синоптики предвещают, что с января на значительной части территории нашей страны будут отмечаться те или иные аномалии погоды. Например, первый месяц года для северных районов Урала и Сибири будет гораздо теплее обычного, то есть стоит ждать отклонения по температурам в сторону увеличения. А на юге Сибири январь, напротив, будет холоднее, чем в прошлом году.

В феврале же, по словам специалистов, ждать тепла не стоит. Наоборот, почти вся Сибирь и западные районы Дальнего Востока окажутся в зоне холодных воздушных потоков, а это значит, что температура будет ниже, чем в 2022 году.