Россиянка рассказала об автомобильном движении на Крымском мосту

«Прекрасно ехали, вообще не заметили, что есть какой-то дискомфорт. К 11 вечера мы подъехали к Керчи, никакой пробки не было вообще. Сходу мы заехали на досмотр, на досмотре нас посмотрели, вывернули все вещи, все проверили, я прошла досмотр через рамку. В две полосы идет движение, никакого затруднения нет совершенно. Задержка только на досмотр», — описала ситуацию местная жительница.