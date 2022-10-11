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11 минут назад

Россиянка рассказала об автомобильном движении на Крымском мосту

Lenta.ru

Автомобильное движение на Крымском мосту восстановилось после взрыва. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал жительница Краснодарского края Олеся Анастас.

Россиянка рассказала об автомобильном движении на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка проехала по мосту в ночь с 10 на 11 октября из Крыма в сторону Кубани. По ее словам, заторов, которые были в первые часы после происшествия, уже нет.

«Прекрасно ехали, вообще не заметили, что есть какой-то дискомфорт. К 11 вечера мы подъехали к Керчи, никакой пробки не было вообще. Сходу мы заехали на досмотр, на досмотре нас посмотрели, вывернули все вещи, все проверили, я прошла досмотр через рамку. В две полосы идет движение, никакого затруднения нет совершенно. Задержка только на досмотр», — описала ситуацию местная жительница.

По ее словам, досмотр автомобиля занял от пяти до десяти минут. На месте взрыва работала техника, которая ликвидировала последствия, но она не мешала движению.

Ранее ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России сообщил, что все заторы на Крымском мосту ликвидированы. Власти Крыма также заявили об увеличении числа паромов на Керченской переправе.

Общество,Крымский мост ЧП,Минтранс РФ,
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