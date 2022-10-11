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16 минут назад

В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС пока невозможно подключить к энергосистеме РФ

ТАСС

Запорожская АЭС на данный момент не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе. Об этом во вторник заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Стало известно о невозможности подключить ЗАЭС к энергосистеме РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет", - сказал он.

По словам Карчаа, сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции.

Общество,Владимир Путин,Росэнергоатом,
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