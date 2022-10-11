Стало известно о невозможности подключить ЗАЭС к энергосистеме РФ

Запорожская АЭС на данный момент не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе. Об этом во вторник заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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"Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет", - сказал он.

По словам Карчаа, сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.