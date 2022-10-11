Ахеджакоа отреагировала на отмену спектакля с ее участием в "Современнике"

Показ спектакля «Первый хлеб» должен был состояться 17 октября на сцене театра «Современник». Однако его отменили из-за технических неполадок. Подробнее об отмене постановки рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».
По словам Ахеджаковой, спектакль могли вообще убрать из репертуара театра:
«Наверное, он им на сегодняшний день не подходит. Меня не поставили в известность. Я обращалась в худсовет и к директору, мне ничего не говорят и просили не приходить», – рассказала актриса.
До этого спектакль «Первый хлеб» уже получил ряд критики из-за сцены с нецензурным монологом на могиле ветерана Великой Отечественной войны.
Ранее Лия Ахеджакова высказывала тревогу за судьбу спектакля «Первый хлеб» на фоне проводимой в стране мобилизации.