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16 минут назад

Ахеджакоа отреагировала на отмену спектакля с ее участием в "Современнике"

Елена Прошина

Показ спектакля «Первый хлеб» должен был состояться 17 октября на сцене театра «Современник». Однако его отменили из-за технических неполадок. Подробнее об отмене постановки рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Ахеджакоа отреагировала на отмену спектакля с ее участием в "Современнике"
Фото: ТАССТАСС

По словам Ахеджаковой, спектакль могли вообще убрать из репертуара театра:

«Наверное, он им на сегодняшний день не подходит. Меня не поставили в известность. Я обращалась в худсовет и к директору, мне ничего не говорят и просили не приходить», – рассказала актриса.

До этого спектакль «Первый хлеб» уже получил ряд критики из-за сцены с нецензурным монологом на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее Лия Ахеджакова высказывала тревогу за судьбу спектакля «Первый хлеб» на фоне проводимой в стране мобилизации.

Общество,Лия Ахеджакова,
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