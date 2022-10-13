Стало известно о переводе школ Крыма на дистанционный формат

В школах Крыма не будет вводиться дистанционный формат обучения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 13 октября.

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— Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, — отметил он.

По словам Аксенова, все образовательные учреждения находятся под контролем правоохранительных органов, а сотрудники школ следуют полученным инструкциям. В ночное время помещения осматривают и опечатывают, что позволяет обеспечить безопасность территории учебных заведений, написал глава региона в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.