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2 часа назад

Школы Крыма не будут переводить на дистанционный формат

Вечерняя Москваиещё 6

В школах Крыма не будет вводиться дистанционный формат обучения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 13 октября.

Стало известно о переводе школ Крыма на дистанционный формат
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, — отметил он.

По словам Аксенова, все образовательные учреждения находятся под контролем правоохранительных органов, а сотрудники школ следуют полученным инструкциям. В ночное время помещения осматривают и опечатывают, что позволяет обеспечить безопасность территории учебных заведений, написал глава региона в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

11 октября в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах полуострова ввели высокий уровень террористической опасности. По словам Аксенова, «желтый» уровень опасности будет действовать с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября.

Общество,Сергей Аксенов,
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