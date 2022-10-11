Названа дата прихода первого снега в Московском регионе

Первый снег выпадет в Московской области в начале ноября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Подмосковье сегодня».
По его словам, несмотря на то, что заморозки в Московской области уже наступили, на их смену 13 октября придет сухая, теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до 8-10 градусов.
«Если первые заморозки, согласно многолетним наблюдениям, пришли вовремя, то есть 11 октября, то со снегом ситуация иная. По статистике, в 21 веке он чаще всего выпадал 15 октября. Однако теплая погода, которая сейчас стоит в регионе, отодвинула сроки. Скорее всего, снег пойдет в первой декаде ноября», — отметил Леус.
Также синоптик спрогнозировал дожди в Подмосковье. Они пройдут в регионе в конце октября.