Названа дата прихода первого снега в Московском регионе

«Если первые заморозки, согласно многолетним наблюдениям, пришли вовремя, то есть 11 октября, то со снегом ситуация иная. По статистике, в 21 веке он чаще всего выпадал 15 октября. Однако теплая погода, которая сейчас стоит в регионе, отодвинула сроки. Скорее всего, снег пойдет в первой декаде ноября», — отметил Леус.