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24 минуты назад

Названа дата прихода первого снега в Московском регионе

Елена Прошина

Первый снег выпадет в Московской области в начале ноября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Подмосковье сегодня».

Названа дата прихода первого снега в Московском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, несмотря на то, что заморозки в Московской области уже наступили, на их смену 13 октября придет сухая, теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до 8-10 градусов.

«Если первые заморозки, согласно многолетним наблюдениям, пришли вовремя, то есть 11 октября, то со снегом ситуация иная. По статистике, в 21 веке он чаще всего выпадал 15 октября. Однако теплая погода, которая сейчас стоит в регионе, отодвинула сроки. Скорее всего, снег пойдет в первой декаде ноября», — отметил Леус.

Также синоптик спрогнозировал дожди в Подмосковье. Они пройдут в регионе в конце октября.

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