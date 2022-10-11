Умер корреспондент телеканала «Россия 1» Олег Пакшин

— Олег никогда не оставался в стороне и помогал всем, кто к нему обращался. Именно с его помощью были собраны деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова, ему сделали важную операцию. Для девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией Олег помог договориться с фондом, и появился шанс на спасение малышки, — передает сообщение коллег портал Teleprogramma.pro.