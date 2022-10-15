Таркан Теветоглу — турецкий певец исполнитель популярной музыки 90-х и 00-х. Таркан родился 1972 году и был пятым ребенком в семье рабочих-мигрантов, которые тогда жили в Германии. С детства посещал музыкальную школу, так как, по мнению родителей, обладал уникальным голосом и музыкальными способностями. После возвращения семьи в Турцию, не бросил свое увлечения и после неудачной попытки поступить в университет стал выступать в стамбульских барах и клубах.

1/9 Таркан во время выступления, 1999 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Турецкий певец Таркан на красной площади в Москве, 2004 год Фото: ТАСС 3/9 Таркан во время первого московского концерта во Дворце спорта "Лужники", 2004 год Фото: ТАСС 4/9 Таркан во время визита в Россию, 2008 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Таркан во время выступления, 2009 год Фото: Imago\TACC 6/9 Таркан во время визита в Россию, 2008 год Фото: globallookpress.com 7/9 Певец Таркан в 2009 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Таркан во время своего тура Harbiye выступает на Lanxess Arena в Кельне, 2019 год Фото: globallookpress.com 9/9 Турецкий певец Таркан во время выступления в концертном зале "Крокус Сити Холл", 2019 год Фото: ТАСС

Там его заметил один из самых влиятельных людей турецкого шоу-бизнеса продюсер Мехметом Согутоглу, который помог Таркану выпустить дебютный альбом. В 1994 году певец получил статус турецкой мегазвезды и давал концерты по всей Европе. Исполнитель стал первым мужчиной, чья фотография попала на обложку турецкого выпуска журнала Cosmopolitan. Таркан также дал рекордное число интервью местным телеканалам и радиостанциям.

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Его третий альбом Olurum Sana (1997), разошелся тиражом более трех с половиной миллионов копий в Турции и золотым во Франции, Голландии, Германии, Бельгии, Швеции и Колумбии.

В 1999 году Таркан получил Word Music Award как наиболее продаваемый певец года из Ближнего Востока. Правда репутацию артиста подпортил армейский скандал. Певец отказался пройти обязательную для всех турков 18-месячную службу в армии и скрылся в Германии. В ответ турецкое правительство, разгневанное поведение Таркана, лишило его гражданства.

В конце августа 1999 года, после измитского землетрясения в Турции был принят закон о 28-дневной военной службе, при условии, что будущий солдат заплатит 16 тысяч долларов в фонд помощи пострадавшим. Артист заплатил заплатил положенную сумму и все же отслужил 28-дней . Перед уходом в армию он дал концерт в Стамбуле, деньги от которого также пошли на благотворительность.

Успех продолжал сопутствовать турецкой мегазвезде и в начале нулевых. Его четвертый альбом Karma (2001) имел оглушительный успех по всему миру. А в 2003 его песня «Dudu» стала «Песней Года» в России.

Этот сингл с одноименного миниальбома стал последним крупным успехом певца. В октябре 2005 года он выпустил англоязычный альбом «Come Closer», который оказался провальным. Следующий альбом «Metamorfoz» (2007), также вызвал споры среди фанатов. Кто-то говорил, что Таркан вернулся к себе прошлому, кто-то наоборот. Певцу удалось триумфально реабилитироваться перед поклонниками благодаря пластинке «Adımı Kalbine Yaz» (2010), которая получила в целом восторженные отзывы музыкальных критиков.

В том же году, внезапно для всех Таркан исчезает со сцены и практически не появляется в прессе. Возможно, певец пропал с радаров из-за нового скандала. В конце февраля 2010 года исполнитель был задержан наркополицией Стамбула на вечеринке на вилле известного в Турции музыканта Омерли вместе ещё с десятью людьми. Силовики доставили его в отделение, где провели медицинский осмотр и допрос. Таркану грозило от одного до двух лет лишения свободы по обвинению «в употреблении, приобретении, хранении и сбыте наркотиков». Ходили слухи, что исполнитель сознался в преступлении и даже согласился пройти курс лечения. Но спустя три дня его освободили из-под стражи, а адвокат певца опроверг все обвинения и домыслы «желтой прессы».

Артист вернулся к концертной деятельности только в 2016 году. Его новый альбом «Ahde Vefa» сразу после выхода стал хитом, заняв первое место в чартах iTunes на американском континенте, в Англии, Дании, Голландии и Германии — в целом в 19 странах по всему миру.