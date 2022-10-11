Глава офиса президента Украины Ермак стал жертвой российских пранкеров

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США - это наши главные партнеры сегодня. Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там [в Британии] 100% поддержки или желания поддерживать», — рассказал Ермак в разговоре с якобы бывшим послом США в России Майклом Макфолом — им представился один из пранкеров.