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27 минут назад

Ермак стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

Газета.Ru

Глава офиса президента Украины Ермак в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оценил поддержку США на 70% — видео с пранком было опубликовало на Telegram-канале »Шоу ВиЛ».

Глава офиса президента Украины Ермак стал жертвой российских пранкеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США - это наши главные партнеры сегодня. Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там [в Британии] 100% поддержки или желания поддерживать», — рассказал Ермак в разговоре с якобы бывшим послом США в России Майклом Макфолом — им представился один из пранкеров.

Ермак добавил, что оценивает уровень поддержки со стороны США в 70%. Глава офиса Зеленского считает, что приезд президента США Байдена в Киев или приезд Зеленского в Вашингтон мог бы усилить поддержку со стороны США.

Экс-омбудсмен Украины пожаловалась пранкерам на главу офиса Зеленского

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила готовность на несколько лет передать Украине в пользование часть территорий страны.

Об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Общество,Майкл Макфол,Борис Джонсон,
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