Глава офиса президента Украины Ермак стал жертвой российских пранкеров

Глава офиса президента Украины Ермак в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оценил поддержку США на 70% — видео с пранком было опубликовало на Telegram-канале »Шоу ВиЛ».
«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США - это наши главные партнеры сегодня. Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там [в Британии] 100% поддержки или желания поддерживать», — рассказал Ермак в разговоре с якобы бывшим послом США в России Майклом Макфолом — им представился один из пранкеров.
Ермак добавил, что оценивает уровень поддержки со стороны США в 70%. Глава офиса Зеленского считает, что приезд президента США Байдена в Киев или приезд Зеленского в Вашингтон мог бы усилить поддержку со стороны США.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила готовность на несколько лет передать Украине в пользование часть территорий страны.
Об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.