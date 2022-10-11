Россия может возобновить авиасообщение с Северным Кипром

До конца года Россия, вероятно, запустит авиасообщение с Северным Кипром, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Они также указали на планы страны открыть за этот период консульский пункт в Северной Никосии.

Собеседники отмечают, что речи о дипломатическом признании не идет. Меры будут приняты для того, чтобы обслуживать российских граждан, которые живут на севере Кипра. Всего насчитывается 10 тысяч таких лиц.

Также сообщается, что это инициатива одной частной российской авиакомпании. Соответствующего предложения от национального перевозчика РФ не поступало.

Один из источников, комментируя намерения властей РФ открыть консульский пункт в северной части острова, заявил, что в Северной Никосии проживает свыше 10 тыс. российских граждан, которые не могут получить консульские услуги.

«Планируем этот вопрос до конца года закрыть», — указал собеседник.