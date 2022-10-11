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19 минут назад

Россия может возобновить авиасообщение с Северным Кипром

Лера Букина

До конца года Россия, вероятно, запустит авиасообщение с Северным Кипром, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Россия может возобновить авиасообщение с Северным Кипром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они также указали на планы страны открыть за этот период консульский пункт в Северной Никосии.

Собеседники отмечают, что речи о дипломатическом признании не идет. Меры будут приняты для того, чтобы обслуживать российских граждан, которые живут на севере Кипра. Всего насчитывается 10 тысяч таких лиц.

Также сообщается, что это инициатива одной частной российской авиакомпании. Соответствующего предложения от национального перевозчика РФ не поступало.

Один из источников, комментируя намерения властей РФ открыть консульский пункт в северной части острова, заявил, что в Северной Никосии проживает свыше 10 тыс. российских граждан, которые не могут получить консульские услуги.

«Планируем этот вопрос до конца года закрыть», — указал собеседник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопроса, связанного с запуском авиарейсов из России на Северный Кипр.

Общество,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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