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1 час назад

В Ростовской области отказались от масштабного празднования Нового года

ТАССиещё 2

Власти Ростовской области отказались от проведения масштабных новогодних мероприятий и от закупки новых украшений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области отказались от масштабного празднования Нового года
Фото: ТАССТАСС

"С учетом ваших предложений принял решение - на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. <...>. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", - написал он.

Голубев пояснил, что отказываться от новогодних празднований не будет, поскольку новогодние елки для детей проводились даже в Великую Отечественную войну.

Он считает, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации. Голубев предупредил об этом решении глав всех городов и районов области.

Ранее губернатор отказался от проведения праздничного салюта и концерта в честь Дня города в Ростове-на-Дону в сентябре.

Общество,Василий Голубев,
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