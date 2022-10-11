В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
33 минуты назад

Находящиеся в порту Керчи четыре парома запустили в работу

Никита Бородкин

Все четыре парома, находящие в порту Керчи, запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. Как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных судов.

Находящиеся в порту Керчи четыре парома запустили в работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас по маршруту ходят три парома из Керчи и прибывший из Ейска «Лаврентий». Лукашенко добавил, что в пути к месту сейчас еще как минимум еще одно судно.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября. В целом восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев.

Общество,Николай Лукашенко,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители