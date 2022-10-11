Находящиеся в порту Керчи четыре парома запустили в работу

Все четыре парома, находящие в порту Керчи, запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. Как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных судов.

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По его словам, сейчас по маршруту ходят три парома из Керчи и прибывший из Ейска «Лаврентий». Лукашенко добавил, что в пути к месту сейчас еще как минимум еще одно судно.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.