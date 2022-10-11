В ФОМС объяснили, когда необходим медицинский полис

Минздрав предложил разрешить не носить с собой бумажный полис в поликлинику или больницу. Ведомство намерено внести изменения в правила обязательного медицинского страхования, по которым пациентам будет достаточно просто знать номер своего полиса или распечатать штрихкод с портала госуслуг. Проект приказа об этом 5 октября опубликовали для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Когда сейчас нужно предъявлять полис, выясняла «Парламентская газета».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Гарантия на бесплатную помощь

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Полис — это документ, по которому каждый застрахованный в системе ОМС россиянин может бесплатно получить медицинскую помощь на всей территории страны. Он дает право на первичную медико-санитарную, скорую и специализированную помощь, а также на высокотехнологичное лечение с применением современных и сложных технологий. Как пояснили «Парламентской газете» в Фонде обязательного медицинского страхования, полис нужно предъявлять при обращении в поликлинику или другое лечебное учреждение. В фонде уточнили, что это важно не только для пациента, но и для медорганизации — именно на основании полиса лечебное учреждение выставляет страховой компании счет за оказанные услуги.

Так, например, полис нужно предъявить, чтобы пройти профосмотр и диспансеризацию, попасть на прием к узким специалистам, сдать лабораторные анализы или сделать любые другие диагностические исследования. Или, к примеру, вакцинироваться. Полис также понадобится, чтобы оформить документы на плановую госпитализацию или получить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь. Этот документ стоит взять с собой и отправляясь в отпуск, командировку или длительное путешествие по России. Ведь если возникнет необходимость в медицинской помощи вдали от дома, его тоже нужно будет предъявить.

При угрозе жизни в бумаги не смотрят

Единственная ситуация, при которой не нужен полис, — это экстренные случаи, когда человек нуждается в срочной медицинской помощи. Например, при внезапном остром заболевании или состоянии, представляющем угрозу жизни, а также остром отравлении или нарушении нормального течения беременности.

«Экстренную помощь, когда существует угроза жизни, пациентам обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов», — подчеркнули в ФОМС.

В фонде также сообщили, что даже если у пациента нет при себе полиса, то примут его и в травмопункте. Правда, тогда поликлинике придется подавать в Фонд ОМС ходатайство об идентификации, чтобы проверить данные полиса и получить финансирование. Поэтому необходимо знать номер своего полиса или паспортные данные, по которым медработники смогут его найти, посоветовали в ФОМС.

На мобилизованных не распространяется

А вот на мобилизованных военнослужащих действие полиса ОМС не распространяется. Об этом 5 октября, отвечая на вопросы о частичной мобилизации, сообщили на портале «Объясняем.рф». Там также отметили, что с момента призыва мобилизованных переводят в Военно-медицинскую страховую организацию.

О том, что полис ОМС мобилизованных россиян перестает действовать с момента призыва, предупредили 6 октября и во Всероссийском союзе страховщиков. Там уточнили, что на таких граждан распространяется действие закона №52-ФЗ от 28.03.1998, который устанавливает правила обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, призванных на военные сборы, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы.