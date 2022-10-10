Скончался актер Василий Минаев

Артист скончался от тяжелой и продолжительной болезни. Минаев поступил в труппу театра в 2001 году после окончания Казанского театрального училища.

Он запомнился зрителям по своим ролям в спектаклях «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Жестокие игры», «Квадратура круга», «Дядюшкин сон», «За двумя зайцами», «Гроза», «Женитьба» и другим. В 2014 году Минаев дебютировал в кино в сериале «Московская борзая».