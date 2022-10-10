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31 минуту назад

Скончался актер Василий Минаев

Газета.Ru

9 октября скончался актер Дзержинского театра драмы Василий Минаев, об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения «ВКонтакте».

Скончался актер Василий Минаев
Фото: "Московская борзая" (2014)"Московская борзая" (2014)

Артист скончался от тяжелой и продолжительной болезни. Минаев поступил в труппу театра в 2001 году после окончания Казанского театрального училища.

Он запомнился зрителям по своим ролям в спектаклях «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Жестокие игры», «Квадратура круга», «Дядюшкин сон», «За двумя зайцами», «Гроза», «Женитьба» и другим. В 2014 году Минаев дебютировал в кино в сериале «Московская борзая».

Общество,Василий Минаев,
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