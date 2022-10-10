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11 минут назад

В Керченском проливе начал работу третий паром

ТАСС

Судно "Мария", предназначенное для перевозки крупнотоннажных автомобилей, начало работу на Керченской переправе в понедельник вечером, сообщили ТАСС в Керченском торговом порте.

В Керченском проливе начал работу третий паром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оборонлогистики", как и судно "Лаврентий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что готовится к запуску четвертый паром "Ейск", предназначенный для малотоннажных автомобилей. Он совершал тестовый выход, но требуются дополнительные технические работы перед выходом на линию. Ранее сообщалось, что на переправе уже работают по одному парому для малотоннажных и крупнотоннажных машин, а также пассажирские катера.

Общество,Крымский мост ЧП,
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