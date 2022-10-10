В Керченском проливе начал работу третий паром

Он уточнил, что готовится к запуску четвертый паром "Ейск", предназначенный для малотоннажных автомобилей. Он совершал тестовый выход, но требуются дополнительные технические работы перед выходом на линию. Ранее сообщалось, что на переправе уже работают по одному парому для малотоннажных и крупнотоннажных машин, а также пассажирские катера.