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1 час назад

Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

ТАСС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении ряда недель. В качестве цели нужно рассматривать достижение 70-процентного охвата населения во всех государствах прививками, заявил он, выступая в понедельник на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения [прививками от COVID-19] во всех государствах", - сказал Гебрейесус, текст выступления которого распространила в Женеве пресс-служба организации.

"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, - констатировал глава ВОЗ. - После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля". "Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор.

По состоянию на 7 октября в ВОЗ поступили сообщения о 617 597 680 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 532 705 умерших. За неделю с 26 сентября по 2 октября число случаев инфицирования снизилось в мире по сравнению с предыдущими семью днями на 6%, а количество летальных исходов - на 12%.

Общество,ВОЗ,
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