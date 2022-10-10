Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, - констатировал глава ВОЗ. - После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля". "Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор.