Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении ряда недель. В качестве цели нужно рассматривать достижение 70-процентного охвата населения во всех государствах прививками, заявил он, выступая в понедельник на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.
"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения [прививками от COVID-19] во всех государствах", - сказал Гебрейесус, текст выступления которого распространила в Женеве пресс-служба организации.
"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, - констатировал глава ВОЗ. - После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля". "Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор.
По состоянию на 7 октября в ВОЗ поступили сообщения о 617 597 680 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 532 705 умерших. За неделю с 26 сентября по 2 октября число случаев инфицирования снизилось в мире по сравнению с предыдущими семью днями на 6%, а количество летальных исходов - на 12%.