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33 минуты назад

Принц Гарри рассказал о семейной жизни в Калифорнии

Газета.Ruиещё 1

Принц Гарри созвонился по видеосвязи с лауреатами премии WellChild и рассказал об увлечениях своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри рассказал о семейной жизни в Калифорнии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принц Гарри является патроном организации WellChild, но был вынужден пропустить церемонию вручения премий из-за смерти Елизаветы II. Он созвонился с победителями из его дома в Калифорнии и рассказал о семейной жизни с женой Меган Маркл и их детьми, Арчи и Лилибет.

На вопрос, как дела у его детей, герцог Сассекский ответил: «У них все отлично. Арчи очень, очень занят, а Лили учится говорить, и это здорово».

Принц Гарри также рассказал о своих трех собаках: черном лабрадоре и двух биглях. Он сказал, что они идеальные «собаки для эмоциональной поддержки». А затем добавил: «Когда они ведут себя хорошо».

Общество,принц Гарри,Елизавета II,
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