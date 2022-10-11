Принц Гарри рассказал о семейной жизни в Калифорнии

Принц Гарри созвонился по видеосвязи с лауреатами премии WellChild и рассказал об увлечениях своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри является патроном организации WellChild, но был вынужден пропустить церемонию вручения премий из-за смерти Елизаветы II. Он созвонился с победителями из его дома в Калифорнии и рассказал о семейной жизни с женой Меган Маркл и их детьми, Арчи и Лилибет.

На вопрос, как дела у его детей, герцог Сассекский ответил: «У них все отлично. Арчи очень, очень занят, а Лили учится говорить, и это здорово».