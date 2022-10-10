Названы сроки восстановления опор Крымского моста после взрыва

Два пролета необходимо заменить на железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Ведем обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", - сказал он.
Он добавил, что анализ повреждений еще продолжается.
Повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели, заявил Хуснуллин.
По его словам, поставки металлоконструкций для ремонта Крымского моста начнутся на этой неделе.
"Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Хочу поблагодарить всех за оперативную работу. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа", - отметил вице-премьер.
Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать крупногабаритные грузы для оперативной доставки к месту, добавил Хуснуллин.
В субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа ж/д-части моста, железнодорожное движение восстановлено.