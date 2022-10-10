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30 минут назад

Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели

ТАССиещё 3

Два пролета необходимо заменить на железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Названы сроки восстановления опор Крымского моста после взрыва
Фото: ТАССТАСС

"Ведем обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", - сказал он.

Он добавил, что анализ повреждений еще продолжается.

Повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели, заявил Хуснуллин.

По его словам, поставки металлоконструкций для ремонта Крымского моста начнутся на этой неделе.

"Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Хочу поблагодарить всех за оперативную работу. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа", - отметил вице-премьер.

Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать крупногабаритные грузы для оперативной доставки к месту, добавил Хуснуллин.

В субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа ж/д-части моста, железнодорожное движение восстановлено.

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