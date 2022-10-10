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19 минут назад

В МЧС России создали управление по защите гостайны

ТАССиещё 1

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС России, сообщили ТАСС в понедельник в ведомстве.

В МЧС России создали управление по защите гостайны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 10 октября в структуре МЧС России начало функционировать управление по защите государственной тайны. Соответствующий приказ подписан главой ведомства Александром Куренковым", - сказали в МЧС.

В штат вошли 30 сотрудников, руководить новым управлением будет Сергей Толстых, ранее занимавший одну из руководящих должностей в ГУСБ МЧС. Новое управление будет непосредственно подчиняться министру.

Ранее соответствующий отдел существовал в структуре главного управления собственной безопасности министерства.

Общество,Александр Куренков,МЧС России,
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