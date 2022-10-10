В МЧС России создали управление по защите гостайны

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС России , сообщили ТАСС в понедельник в ведомстве.

"С 10 октября в структуре МЧС России начало функционировать управление по защите государственной тайны. Соответствующий приказ подписан главой ведомства Александром Куренковым ", - сказали в МЧС.

В штат вошли 30 сотрудников, руководить новым управлением будет Сергей Толстых, ранее занимавший одну из руководящих должностей в ГУСБ МЧС. Новое управление будет непосредственно подчиняться министру.