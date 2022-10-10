В Бурятии приюты помогут с передержкой питомцев мобилизованных граждан

Приюты для животных в Бурятии помогут местным жителям, призванным по частичной мобилизации, с передержкой их питомцев. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении государственной ветеринарной службы.

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"Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского района и Иволгинского района. Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным", - сообщили в ведомстве.

Семьям мобилизованных жителей Бурятии, кроме федеральных, оказываются региональные меры поддержки: власти помогают устроить детей мобилизованных граждан в дошкольные образовательные учреждения и школы, предоставляется бесплатная юридическая помощь, в сельской местности помогают с заготовкой кормов для животных в личных подсобных хозяйствах. Жены и матери мобилизованных могут получить помощь по заготовке дров.