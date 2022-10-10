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33 минуты назад

Косметику Lamel вывели из магазинов России за пост о взрыве на Крымском мосту

Lenta.ru

Продукцию британского бренда декоративной косметики Lamel вывели из ассортимента российских магазинов после его поста на тему взрыва на Крымском мосту в соцсетях. Об этом сообщают РИА Новости.

В воскресенье, 9 октября, администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей. Помимо этого, компания назвала день ЧП праздничным «днем хлопка».

Известно, что среди торговых сетей, отказавшихся от дальнейшей продажи товаров бренда, — «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Британская марка декоративной косметики Lamel была запущена в 2012 году в Лондоне. Ее основательницей является уроженка Украины Наталья Яроменко.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным СК, погибли три человека, предположительно пассажиры легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

Общество,Видео,Крымский мост ЧП,
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