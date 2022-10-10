Пенсионный фонд ДНР начал прием заявлений граждан на СНИЛС

Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики начал массовую регистрацию граждан в системе персонифицированного учета РФ и прием заявлений на Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщила журналистам в понедельник первый заместитель управляющего Пенсионным фондом ДНР Юлия Яковенко.

"В связи с введением в действие закона о принятии Донецкой Народной Республики в состав РФ у жителей республики возникло право на пенсионное и социальное обеспечение. Для реализации вышеуказанных прав пенсионным фондом Донецкой Народной Республики по поручению руководства республики начата работа по регистрации жителей в системе персонифицированного учета РФ и, соответственно, выдача СНИЛС", - сказала Яковенко.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.