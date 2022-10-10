В Грузии для ремонта закрылся Кутаисский международный аэропорт

Кутаисский международный аэропорт закрылся на 14 дней из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии .

"Ремонтные работы идут в круглосуточном режиме. Они продлятся 14 дней. На данный момент у нас происходит демонтаж поврежденной части взлетно-посадочной полосы. Увеличение числа полетов, частот рейсов вызвали необходимость проведения ремонтных работ", - приводит пресс-служба слова директора службы развития инфраструктуры организации Василия Кунчулии.

До 24 октября авиакомпании, базирующиеся в кутаисском аэропорту, будут летать из Тбилиси или приостановят полеты.

Современный Кутаисский международный аэропорт введен в эксплуатацию в 2012 году. По данным Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии, в 2021 году он обслужил более 282 тыс. пассажиров, что на 53,65% больше данных за 2020 год.