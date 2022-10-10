В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
46 минут назад

В Грузии для ремонта на 14 дней закрылся Кутаисский международный аэропорт

ТАСС

Кутаисский международный аэропорт закрылся на 14 дней из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.

В Грузии для ремонта закрылся Кутаисский международный аэропорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ремонтные работы идут в круглосуточном режиме. Они продлятся 14 дней. На данный момент у нас происходит демонтаж поврежденной части взлетно-посадочной полосы. Увеличение числа полетов, частот рейсов вызвали необходимость проведения ремонтных работ", - приводит пресс-служба слова директора службы развития инфраструктуры организации Василия Кунчулии.

До 24 октября авиакомпании, базирующиеся в кутаисском аэропорту, будут летать из Тбилиси или приостановят полеты.

Современный Кутаисский международный аэропорт введен в эксплуатацию в 2012 году. По данным Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии, в 2021 году он обслужил более 282 тыс. пассажиров, что на 53,65% больше данных за 2020 год.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители