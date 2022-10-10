Волонтеры рассказали сколько тонн пластика вывезли с Териберского залива

Участники экспедиции "Чистый териберский берег - разведка боем", в которой поучаствовали волонтеры из десяти российских городов, вывезли с пляжей Териберского залива Баренцева моря около 13 кубометров или 1,4 тонны пластикового мусора. Экологическая проблема загрязнения побережья пластиком может быть последовательно решена подключением волонтеров и оснащением их специальными техническими средствами, сообщила ТАСС в понедельник по итогам экспедиции инициатор и руководитель проекта Ульяна Латка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным экологов, около 10 млн тонн пластикового мусора ежегодно попадает в мировой океан, при этом значительная его часть вместе с течением Гольфстрим и стоком рек арктического бассейна - в Баренцево море, являющееся самым высокопродуктивным морем в территориальных водах России. Пластиковый мусор, брошенные рыболовные сети и снасти загрязняют пляжи, убивают китов, тюленей и морских птиц, губят рыбу, снижают биологическую продуктивность моря. Участники проекта поставили перед собой задачу очистить несколько участков на побережье Баренцева моря в Мурманской области и попытаться на месте ответить на вопрос, как реально вернуть чистоту океану и его берегам, не откладывая дело "в долгий ящик".

Видео дня

"Результат нашей экспедиции, которая включала три этапа и длилась в общей сложности более десяти дней, превзошел ожидания и организаторов, и волонтеров. Во-первых, мы принесли конкретную пользу конкретным участкам побережья и морским экосистемам, во-вторых, мы убедились, что даже с самым скромным, как у нас, оборудованием достижение результата возможно. Судите сами: нам удалось полностью очистить от пластика пляж "Больших волн" и провести уборки еще на восьми пляжах, в том числе на четырех удаленных - "Орловском", "Красной скалы", "Три когтя" и "Третьем пляже драконьих яиц". Всего с берегов вывезли 64 мешка (примерно 13 кубометров, 1,4 тонны) пластикового мусора", - рассказала руководитель проекта.

Собранный волонтерами пластиковый мусор "прятался" среди гигантской гальки, в трещинах скал, среди огромных выброшенных морем бревен. Именно поэтому механическая очистка пляжей абсолютно невозможна. Теперь организаторы проекта точно знают, какие технические средства необходимы для обеспечения волонтерских программ, чтобы реально можно было справиться с проблемой пластикового мусора не только в Териберском заливе, но и на всем побережье Кольского полуострова, пояснила собеседница агентства.

Речь идет о достаточно комфортных средствах доставки волонтеров на удаленные пляжи, о средствах обеспечения безопасной посадки и высадки их на судно у неподготовленного берега в условиях волн, об эффективных и безопасных средствах для транспортировки собранного мусора через прибойную зону и морем. Если такие средства будут разработаны и изготовлены в достаточном количестве, то волонтерские программы смогут привлекать уже не десятки или сотни, а миллионы людей. Тогда экологическая проблема реально начнет сокращаться, считает собеседница агентства.

О реализации проекта

Проект состоялся благодаря поддержке комитета молодежи Мурманской области и Фонда защиты китов, которые сделали основной вклад. Волонтеров порадовал живой отклик администрации села Териберка, предоставившей грузовой автомобиль для вывоза собранного мусора с побережья. Помогали и предприниматели: владелец гостиницы "Ковчег" предоставил площадку для временного хранения оборудования в промежутках между заездами.