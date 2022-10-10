Число занятых в МСП россиян достигло исторического максимума

Численность занятых в малом и среднем бизнесе россиян в августе впервые достигла 28 млн человек, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Минэкономразвития.

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"Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в августе впервые достигло 28 млн человек, увеличившись по сравнению с началом года на 2,5 млн работников, или на 9,8%", - сказано в тексте исследования (есть в распоряжении ТАСС).

По данным экспертов, это примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.

Больше всего занятость в малом и среднем бизнесе выросла в Чечне (на 91,1%), Дагестане (на 88,5%), Кабардино-Балкарии (на 55,1%), Ингушетии (на 35,6%), Тыве (на 25,4%), Калмыкии (на 24,7%), Северной Осетии (на 23,8%), Карачаево-Черкесии (на 22,4%), Бурятии (на 15,5%) и Чукотском автономном округе (на 15,2%), отмечается в исследовании.

При этом ни в одном регионе число работающих в этом секторе за отчетный период не сократилось.