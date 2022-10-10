Названы способы слежки за посетителями в торговых центрах

Передвижения покупателей в торговых центрах постоянно мониторятся с помощью современных технологий. О способах отследить и посчитать любителей шопинга, которые скрыты от внимания большинства, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress Victor Lisitsyn, GlobalLookPress

Так, по его словам, число посетителей могут устанавливать счетчики на входах в здание ТЦ или, что случается чаще, на входах в арендованные помещения (к примеру, в магазины). Кроме того, арендаторы, порой, используют для этих же целей чеки.

Узнать данные о посетителях возможно из подключений к Wi-Fi центра, однако, как подметил эксперт, этот метод немногое даст. Как известно, далеко не все люди подключаются к общественным беспроводным сетям.

Человеческий трафик собирают для того, чтобы делать выводы о потенциальных арендаторах.

«Их интересует, скольких посетителей можно в идеале получить», - указал Чеглов в интервью агентству «Прайм».

Как заметил специалист, менеджеры ТЦ стараются подбирать якорных арендаторов, к которым будет регулярно сходиться большое число клиентов. Обычно к ним относятся торговые сети. Для сотрудничества с ними торговые центры предлагают льготные цены на аренду квадратных метров.