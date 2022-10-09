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29 минут назад

Продажи туров в Крым начали восстанавливаться

Елена Прошина

Продажи туров в Крым начали восстанавливаться после кратковременного всплеска аннуляций. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Интерфакс».

Продажи туров в Крым начали восстанавливаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всплеск аннуляций пришелся на субботу, когда стало известно о взрыве грузовика на Крымском мосту. Однако уже утром в воскресенье ситуация выровнялась. Туроператоры начали получать новые заявки на отдых на полуострове.

По данным АТОР, всего в субботу было отменено не более 25% путешествий.

Сейчас отказов нет: россияне намерены поехать в Крым на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты.

Туроператоры отмечают, что заезды и выезды туристов из Крыма на отдых осуществляются в плановом порядке. Тем, кто должен был уехать в субботу, отдых был продлен. Сегодня туристы уже имеют возможность покинуть полуостров, так как движение автомобилей и поездов восстановлено.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что в Крыму на отдыхе находятся десятки тысяч человек.

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