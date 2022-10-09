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8 минут назад

Власти Крыма попросили жителей региона не пользоваться мостом без острой необходимости

ТАССиещё 1

Жителей Крыма попросили не использовать Крымский мост в ближайшие дни без острой необходимости из-за ограничений по пропускной способности переправы.

Власти Крыма обратились к жителям по ситуации с мостом
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится в воскресенье в сообщении Мининформа республики.

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Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на мосту запущена вторая полоса для автомобильного движения. По его словам, это позволит увеличить скорость пропуска транспорта на переправе.

"Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров", - говорится в сообщении.

Общество,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,
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