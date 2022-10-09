Власти Крыма обратились к жителям по ситуации с мостом

Жителей Крыма попросили не использовать Крымский мост в ближайшие дни без острой необходимости из-за ограничений по пропускной способности переправы.
Об этом говорится в воскресенье в сообщении Мининформа республики.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на мосту запущена вторая полоса для автомобильного движения. По его словам, это позволит увеличить скорость пропуска транспорта на переправе.
"Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров", - говорится в сообщении.