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12 минут назад

Названы лучшие страны для туристов в 2022 году

Илья Родин

Французская Полинезия была признана лучшей страной для посещения по итогам международной премии The Readers' Choice Awards. Об этом пишет портал Condé Nast Traveler.

Названы лучшие страны для туристов в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подписчики издания отметили, что островное государство в Тихом океане предоставляет туристам разнообразные развлечения и возможности. В регионе большое количество мест для дайвинга, пеших экскурсий.

Колумбия заняла второе место по результатам голосования читателей. Они рассказали, что в стране представлены пышные джунгли, горы, коралловые рифы и «медовые пляжи». Страна славится «музыкой, радостной атмосферой и жизнерадостностью».

В топ-5 списка также оказались Таиланд, Новая Зеландия и Коста-Рика. Кроме того, путешественники тепло отзывались о Филиппинах, Ботсване, Перу, Белизе и Шри-Ланке.

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