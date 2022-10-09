Названы лучшие страны для туристов в 2022 году

Французская Полинезия была признана лучшей страной для посещения по итогам международной премии The Readers' Choice Awards. Об этом пишет портал Condé Nast Traveler.

Подписчики издания отметили, что островное государство в Тихом океане предоставляет туристам разнообразные развлечения и возможности. В регионе большое количество мест для дайвинга, пеших экскурсий.

Колумбия заняла второе место по результатам голосования читателей. Они рассказали, что в стране представлены пышные джунгли, горы, коралловые рифы и «медовые пляжи». Страна славится «музыкой, радостной атмосферой и жизнерадостностью».