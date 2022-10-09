Россиянам рассказали россиянам о продлении золотой осени

Классическая золотая осень наступит в Центральной России на предстоящей неделе. Погода будет безветренной, сухой и относительно теплой. Об этом в Telegram-канале написал представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: ТАСС ТАСС

«Золотая осень в Центральной России растянется еще на неделю!», - отметил Тишковец.

На предстоящей неделе в Центральной России будет комфортная погода для середины октября.

Кратковременные дожди пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Затем атмосфера стабилизируется из-за «выхода антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно».

В итоге в регионе будет «классическая золотая осень».

Солнце будет чередоваться с облаками, при этом осадки маловероятны. Ветер переменных направлений, слабый.

«Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре 0…+5, на почве местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +8…+13, что лишь чуть выше климатической нормы», - добавил Тишковец.