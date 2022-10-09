Актер из сериала «След» стал добровольцем Народной милиции ДНР

Актер популярного сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов записался в ряды народной милиции ДНР. Об этом пишет портал «СтарХит».

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

Актер пояснил, что в марте 2022 года приезжал в Донбасс с целью работы над документальным фильмом. В регионе был до июля, затем уехал.

В течение нескольких месяцев он общался с бойцами и офицерами, с местными жителями. В результате, принял решение вернуться и вступить в ряды НМ ДНР.

Тесля-Герасимов признался, что пытается воплотить в жизнь несколько творческих задач. В частности, написал три песни и работает над сценарием.