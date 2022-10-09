В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
13 минут назад

Актер из сериала «След» стал добровольцем Народной милиции ДНР

Илья Родин

Актер популярного сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов записался в ряды народной милиции ДНР. Об этом пишет портал «СтарХит».

Актер из сериала «След» стал добровольцем Народной милиции ДНР
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

Актер пояснил, что в марте 2022 года приезжал в Донбасс с целью работы над документальным фильмом. В регионе был до июля, затем уехал.

В течение нескольких месяцев он общался с бойцами и офицерами, с местными жителями. В результате, принял решение вернуться и вступить в ряды НМ ДНР.

Тесля-Герасимов признался, что пытается воплотить в жизнь несколько творческих задач. В частности, написал три песни и работает над сценарием.

По словам актера, он окончательно «перевернул страницу» сериала «След» в своей жизни. Бывшим коллегам желает добра, но встречаться с ними в дальнейшем не планирует.

Общество,Георгий Тесля-герасимов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители