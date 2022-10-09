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17 минут назад

В России впервые с 9 августа выявили менее 20 тыс. заболевших ковидом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 819 против 20 571 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Впервые с 9 августа в стране выявлено менее 20 тыс. случаев ковида за сутки. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 21 203 332 случая заражения.

Число летальных исходов возросло на 102 против 106 днем ранее, до 388 199. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 28 793 против 38 289 днем ранее, до 20 414 224.

За сутки в России госпитализировали 1 017 заболевших против 2 174 днем ранее (снижение на 53,2%). Число госпитализаций уменьшилось в 70 регионах и увеличилось в девяти, в шести ситуация осталась без изменений.

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