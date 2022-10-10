В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

В Курганской области в ноябре запустят уроки начальной военной подготовки

ТАССиещё 3

Уроки начальной военной подготовки будут запущены в Курганской области в ноябре для учащихся 10-х классов и первых курсов учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на департамент образования и науки области.

В Курганской области запустят уроки начальной военной подготовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время ведется разработка спецкурса для обучающихся 10-х классов и студентов первого курса СПО, который станет дополнением к программе ОБЖ. Первые уроки начнутся уже во второй четверти в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Ребята пройдут тактическую и огневую подготовку, смогут посетить занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также отточат навыки оказания первой помощи", - рассказали в пресс-службе.

Уроки вводятся в регионе по поручению губернатора Вадима Шумкова.

"С 2023 года все военно-учебные сборы для 10-классников будут проходить на базе специализированного лагеря "Авангард-Чумляк" в Щучанском округе, где созданы для этого все необходимые условия. Планируется, что с ребятами подготовку будут вести курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие, а также ветераны силовых структур", - также рассказали в пресс-службе.

Общество,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители