В Курганской области запустят уроки начальной военной подготовки

"В настоящее время ведется разработка спецкурса для обучающихся 10-х классов и студентов первого курса СПО, который станет дополнением к программе ОБЖ. Первые уроки начнутся уже во второй четверти в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Ребята пройдут тактическую и огневую подготовку, смогут посетить занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также отточат навыки оказания первой помощи", - рассказали в пресс-службе.