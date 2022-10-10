В Курганской области запустят уроки начальной военной подготовки

Уроки начальной военной подготовки будут запущены в Курганской области в ноябре для учащихся 10-х классов и первых курсов учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на департамент образования и науки области.
"В настоящее время ведется разработка спецкурса для обучающихся 10-х классов и студентов первого курса СПО, который станет дополнением к программе ОБЖ. Первые уроки начнутся уже во второй четверти в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Ребята пройдут тактическую и огневую подготовку, смогут посетить занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также отточат навыки оказания первой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Уроки вводятся в регионе по поручению губернатора Вадима Шумкова.
"С 2023 года все военно-учебные сборы для 10-классников будут проходить на базе специализированного лагеря "Авангард-Чумляк" в Щучанском округе, где созданы для этого все необходимые условия. Планируется, что с ребятами подготовку будут вести курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие, а также ветераны силовых структур", - также рассказали в пресс-службе.