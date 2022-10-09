Актер сериала «След» вступил в ряды Народной милиции ДНР

Актер Георгий Тесля-Герасимов со скандалом ушел из рабочей команды сериала «След» после 17 лет работы над лентой. Сейчас артист себя полностью посвятил помощи людям в Донбассе и вступил в ряды Народной милиции ДНР.

Фото: Федеральное агентство новостей | Ксения Шкода Федеральное агентство новостей | Ксения Шкода

Георгий на Донбассе не впервые, ранее он уже приезжал для съемок документального кино.

«Карьера у меня неплохо складывается. Я ведь еще и военный режиссер, военный корреспондент. Сюда прибыл в марте — снимать документальное кино с художественными вставками», – поделился актер.

Приехав вновь на Донбасс Тесля-Герасимов много общался с местными жителями, бойцами и командирами, после чего принял решение остаться и стал добровольцем НМ ДНР.

«Ко всему прочему, защищая нашу землю, я пытаюсь включать «оружие творческое». Пишу сценарий, написал три песни, которые скоро услышат здесь. Поэтому у меня несколько задач, которые я попытаюсь воплотить в жизнь», – рассказал он.

О работе в сериале «След» артист уже предпочитает не вспоминать. Он считает, что его убрали из киноленты из-за поддержки спецоперации.

«У меня другая дорога и, надеюсь, мы больше никогда не пересечемся», – цитирует Георгия «Абзац».