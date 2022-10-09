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1 час назад

Паромы за сутки перевезли через Керченский пролив 1490 человек

Москва24иещё 4

Минтранс РФ сообщает, что за сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек. Об этом министерство написало в своем телеграм-канале.

Паромы за сутки перевезли через Керченский пролив 1490 человек
Фото: ТАССТАСС

"За неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым – 778 человек", – говорится в публикации.

Кроме того, паромы также перевезли:

  • в морской порт Кавказ (Краснодарский край) – 85 большегрузных автомобилей;
  • в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после этого.

Общество,Минтранс РФ,
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