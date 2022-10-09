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8 минут назад

В России предложили создать агентство по делам одиночества

Вечерняя Москваиещё 2

В России необходимо создать Агентство по делам одиночества, которое бы оказывало психологическую помощь гражданам. С таким предложением выступил первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

В России предложили создать агентство по делам одиночества
Фото: Public DomainPublic Domain

— Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества, — заявил он.

Парламентарий отметил, что подобные организации, разрабатывающие программы психологической поддержки жителям, уже работают в Японии и Великобритании.

Леонов привел данные Минздрава, согласно которым более пяти миллионов россиян страдают психическими расстройствами. При этом большинство из них сталкиваются с бессонницей, депрессией и рассредоточенностью, спровоцированные состоянием патологического одиночества. Он подчеркнул, что это состояние свойственно жителям больших городов, которые живут «в ритме офис-телевизор перед сном».

По словам парламентария, первоочередной задачей должно стать избавление от негативных ассоциаций, связанных с психологической помощью, и ее общедоступность, передает РИА Новости.

Китайские ученые выяснили, что люди, подверженные постоянному чувству одиночества и депрессии, буквально изнашивают свой организм более чем на 1,7 года быстрее остальных. Психолог Марина Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько сильно депрессивное состояние влияет самочувствие.

Общество,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,
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