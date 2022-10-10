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37 минут назад

Принц Уильям унаследовал от отца Карла III разрушенное поместье

Газета.Ruиещё 1

Принцу Уильяму по наследству перешло загородное поместье Хэрвуд Энд в Херефордшире, которое было частично разрушено. Об этом пишет Mirror.

Принц Уильям унаследовал от отца Карла III разрушенное поместье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Герцогство Корнуоллское приобрело особняк и участок площадью 364 гектара в 2000 году во время учебы принца Уильяма в университете. Три года спустя началась реконструкция фермерских домов, коттеджей и других сельскохозяйственных построек на территории на сумму £8-9 млн. Будущий король Карл III, тогда принц Уэльский надеялся, что в главном здании поселится его старший сын с семьей.

Однако принц Уильям так и не переехал в Хэрвуд Энд, а сам особняк не начали ремонтировать. Архитектор Крейг Гамильтон спроектировал новый особняк в георгианском стиле, но и он не был построен.

Сейчас принц Уильям стал законным владельцем поместья, после того как унаследовал от своего отца его недвижимость в герцогстве Корнуолл.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Уильям получил в наследство 200-летнюю тюрьму в Принстауне.

Общество,принц Уильям,Чарльз Виндзор,
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