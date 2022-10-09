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1 час назад

Россияне вспомнили любимые телепередачи времен СССР

Мослентаиещё 1

Любимые телепередачи советских времен обсудили россияне под одним из постов в сообществе «Мы из СССР — вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили любимые телепередачи времен СССР
Фото: Советское телевидение, ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДСоветское телевидение, ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

«Телевидение ССCP было познавательным и добрым. Никакой жестокости», — написал автор публикации под фотоколлажем, составленным из кадров со съемок и из фильмов-хитов тех времен.

Пост вызвал бурную реакцию подписчиков интернет-группы.

Юзеры вспомнили передачи, которые всегда ждали в эфире, среди них: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «В гостях у сказки», «От всей души». «А я особенно любила сказки смотреть, они были добрые очень!» — отметила одна из участниц дискуссии.

Ранее в сети вспомнили первый уличный экран в Москве времен СССР. Он появился в 1973 году на стене дома номер 17 на Новом Арбате.

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