Россияне вспомнили любимые телепередачи времен СССР

Любимые телепередачи советских времен обсудили россияне под одним из постов в сообществе «Мы из СССР — вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Советское телевидение, ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД Советское телевидение, ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

«Телевидение ССCP было познавательным и добрым. Никакой жестокости», — написал автор публикации под фотоколлажем, составленным из кадров со съемок и из фильмов-хитов тех времен.

Пост вызвал бурную реакцию подписчиков интернет-группы.

Юзеры вспомнили передачи, которые всегда ждали в эфире, среди них: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «В гостях у сказки», «От всей души». «А я особенно любила сказки смотреть, они были добрые очень!» — отметила одна из участниц дискуссии.