Мясников заявил о важности интима для пожилых

О важности интима для пожилых людей заявил в программе «О самом главном» известный врач-кардиолог, радио- и телеведущий Александр Мясников. По его словам, сексуальная активность замедляет старение.
«Человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом», — объяснил доктор.
Мясников добавил, что на продолжительность жизни человека оказывает влияние ряд факторов, среди которых регулярная физическая активность и ограничение калорий в рационе. На третье место он поставил регулярные медобследования.
Ранее Мясников раскрыл вредную особенность капусты. По его словам, этот овощ ухудшает работу щитовидной железы.