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41 минуту назад

Мясников заявил о важности интима для пожилых

Мослента

О важности интима для пожилых людей заявил в программе «О самом главном» известный врач-кардиолог, радио- и телеведущий Александр Мясников. По его словам, сексуальная активность замедляет старение.

Мясников заявил о важности интима для пожилых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом», — объяснил доктор.

Мясников добавил, что на продолжительность жизни человека оказывает влияние ряд факторов, среди которых регулярная физическая активность и ограничение калорий в рационе. На третье место он поставил регулярные медобследования.

Ранее Мясников раскрыл вредную особенность капусты. По его словам, этот овощ ухудшает работу щитовидной железы.

Общество,Александр Мясников,
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