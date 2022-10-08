Названы сроки начала восстановительных работ на Крымском мосту

Восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сразу после окончания действий следственных органов, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что в рамках работы специальной комиссии будут предприняты меры по восстановлению Крымского моста.
«Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов», - подчеркнул глава республики.
Аксенов заверил население Крыма, что регион полностью обеспечен продуктами и топливом, их хватит на значительный период.
Политик добавил, что в ближайшее время возобновится автомобильное движение по Крымскому мосту. Кроме того, сегодня планируется запуск железнодорожного движения.