Названы сроки начала восстановительных работ на Крымском мосту

Восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сразу после окончания действий следственных органов, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: ТАСС ТАСС

Аксенов подчеркнул, что в рамках работы специальной комиссии будут предприняты меры по восстановлению Крымского моста.

«Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов», - подчеркнул глава республики.

Аксенов заверил население Крыма, что регион полностью обеспечен продуктами и топливом, их хватит на значительный период.