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8 минут назад

Названы сроки начала восстановительных работ на Крымском мосту

Илья Родин

Восстановительные работы на Крымском мосту начнутся сразу после окончания действий следственных органов, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Названы сроки начала восстановительных работ на Крымском мосту
Фото: ТАССТАСС

Аксенов подчеркнул, что в рамках работы специальной комиссии будут предприняты меры по восстановлению Крымского моста.

«Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов», - подчеркнул глава республики.

Аксенов заверил население Крыма, что регион полностью обеспечен продуктами и топливом, их хватит на значительный период.

Политик добавил, что в ближайшее время возобновится автомобильное движение по Крымскому мосту. Кроме того, сегодня планируется запуск железнодорожного движения.

Общество,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,
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