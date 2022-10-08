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24 минуты назад

Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту

Майк Габриелян

В субботу, в 20.00 (Мск) поезда вновь пойдут по Крымскому мосту. Об этом сообщает Минтранс России.

Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
Фото: ТАССТАСС

Эксперты проверили состояние инфраструктуры железнодорожной части и сделали соответствующий вывод о сроках ремонта.

«По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», - сказано в сообщении Минтранса.

Сейчас проводятся восстановительные работы. Об отремонтированном полотне и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее СК РФ сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту.

Общество,Крымский мост ЧП,Следственный комитет,Минтранс РФ,
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