Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят к вечеру

"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск".