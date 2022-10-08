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35 минут назад

Поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру 8 октября

ТАССиещё 4

Первые поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру субботы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят к вечеру
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск".

Также оператор железнодорожных перевозок в Крым - компания "Гранд сервис Экспресс" - сообщил, что два поезда (№8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва) отправятся в субботу вовремя.

Общество,Минтранс РФ,
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