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12 минут назад

Выезд и въезд из Крыма после ЧП на мосту. Главное

Илья Родин

Движение по Крымскому мосту приостановлено после ЧП, но есть альтернативные маршруты въезда и выезда с полуострова, пишет «Комсомольская правда».

Выезд и въезд из Крыма после ЧП на мосту. Главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате инцидента на Крымском мосту были повреждены автомобильная и железнодорожная часть. Они будут оперативно восстановлены. Арочная часть не пострадала.

По данным газеты, с сегодняшнего дня (8 октября) снова начнет работать Керченская паромная переправа. Планируется запуск как минимум четырех грузопассажирских судов.

Кроме того, существует транспортный коридор через новые регионы. Доехать до Крымского полуострова на транспортном средстве можно по трассе, проходящей через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Херсонскую область.

Власти предупреждают, что без крайней необходимости не следует в настоящее время использовать этот маршрут.

Кроме того, тем отдыхающим, что планировали отъезд с полуострова, рекомендуется продлить срок проживания. Расходы будут компенсированы за счет регионального бюджета, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов.

Общество,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,
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