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39 минут назад

На освоение земельных участков дачникам дадут три года

Илья Родин

В Земельный кодекс (ЗК) могут внести поправки, направленные на конкретизацию сроков, в течение которых необходимо приступить к освоению земельных участков, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом пишет «Российская газета».

Дачникам изменят срок на освоение земельных участков
Фото: ТАССТАСС

Чаплин пояснил, что подготовленные Росреестром проекты законов «конкретизируют сроки, в течение которых необходимо приступить к использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением».

В частности, в статью 42 ЗК могут внести поправку, согласно которой к использованию участка, предназначенного для ИЖС, садоводства, ЛПХ следует приступить в течение трех лет с момента вступления в права.

По словам Чаплина, на начальном этапе критерии оценки освоения участка садоводами не будут внесены в проект закона, они будут определены правительством позже.

Он пояснил, что дачники и садоводы, которые не приступят к освоению участка в установленные законом сроки, будут привлечены к административной ответственности. Минимальный штраф для физических лиц составляет 20 тыс. рублей.

Общество,Никита Чаплин,Росреестр,
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