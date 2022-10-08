Дачникам изменят срок на освоение земельных участков

В Земельный кодекс (ЗК) могут внести поправки, направленные на конкретизацию сроков, в течение которых необходимо приступить к освоению земельных участков, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом пишет «Российская газета».

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Чаплин пояснил, что подготовленные Росреестром проекты законов «конкретизируют сроки, в течение которых необходимо приступить к использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением».

В частности, в статью 42 ЗК могут внести поправку, согласно которой к использованию участка, предназначенного для ИЖС, садоводства, ЛПХ следует приступить в течение трех лет с момента вступления в права.

По словам Чаплина, на начальном этапе критерии оценки освоения участка садоводами не будут внесены в проект закона, они будут определены правительством позже.