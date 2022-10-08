Дачникам изменят срок на освоение земельных участков

В Земельный кодекс (ЗК) могут внести поправки, направленные на конкретизацию сроков, в течение которых необходимо приступить к освоению земельных участков, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом пишет «Российская газета».
Чаплин пояснил, что подготовленные Росреестром проекты законов «конкретизируют сроки, в течение которых необходимо приступить к использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением».
В частности, в статью 42 ЗК могут внести поправку, согласно которой к использованию участка, предназначенного для ИЖС, садоводства, ЛПХ следует приступить в течение трех лет с момента вступления в права.
По словам Чаплина, на начальном этапе критерии оценки освоения участка садоводами не будут внесены в проект закона, они будут определены правительством позже.
Он пояснил, что дачники и садоводы, которые не приступят к освоению участка в установленные законом сроки, будут привлечены к административной ответственности. Минимальный штраф для физических лиц составляет 20 тыс. рублей.